Iran.- EUA acusa a Iran d'utilitzar àrees civils per a operacions militars i demana a la població que es posi a cobert

MADRID 8 març (EUROPA PRESS) -
El Comandament Central de l'Exèrcit d'Estats Units (CENTCOM) ha emès aquest dissabte una alerta a la població iraniana després de denunciar que les operacions militars iranianes s'estan desenvolupant en zones "densament poblades" i posen en greu perill les vides dels civils.
El CENTCOM avisa que aquest escenari s'està donant en províncies com Dezful, Isfahán i Shiraz, on actuen plataformes de drons i míssils balístics enmig de centres de població. "Una decisió perillosa", segons l'Exèrcit d'EUA, perquè "els llocs utilitzats amb finalitats militars perden el seu estatus de protecció i podrien convertir-se en objectius militars legítims segons el dret internacional".
L'Exèrcit, a continuació, indica que "la taxa de llançament" d'avions no tripulats i míssils iranians "ha disminuït dràsticament a mesura que les forces nord-americanes i els seus socis van debilitant la capacitat militar iraniana" però "no pot garantir la seguretat dels civils en les instal·lacions utilitzades pel règim iranià amb finalitats militars ni en els seus voltants".
El Ministeri de Salut d'Iran ha confirmat aquest diumenge que la primera setmana d'atacs conjunts d'EUA i Israel sobre el país ha deixat ja almenys 1.200 morts i més de 10.000 ferits, en una valoració oficial en línia amb les estimacions presentades aquesta setmana per organitzacions locals i internacionals.
Dels morts, 198 eren dones, la immensa majoria nenes a l'escola bombardejada en Minab, un atac que Teheran atribueix a EUA, mentres que el secretari de Defensa nordamericà, Pete Hegseth, ha reconegut com un incident encara sota investigació mentre el president Donald Trump ha posat la culpa a l'Exèrcit iranià per un llançament fallit. Entre els ferits hi ha 1.044 dones, 584 menors de 18 anys i 54 menors de cinc anys.
Estats Units ha confirmat fins ara sis militars morts en els ataquis iranians des del començament de l'ofensiva conjunta amb Israel contra el cor del poder iranià la setmana passada.