Iran.- Els EUA diuen tenir "totes les cartes a favor seu" davant un possible acord amb l'Iran

MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats dels Estats Units han assegurat aquest dissabte que tenen "totes les cartes a favor seu" a l'hora d'assolir un possible acord amb l'Iran després que el president iranià, Masud Pezeshkian, hagi assegurat que el país "complirà amb tot allò a què es comprometi" si Washington accepta l'última proposta de Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz.
El portaveu del Departament d'Estat, Tommy Pigott, ha indicat en una roda de premsa que l'Administració del president Donald Trump "ha estat clara des del principi" respecte de la situació amb l'Iran, però no s'ha aventurat a donar més informació sobre quins seran els pròxims moviments en el marc de les negociacions.
"Els objectius han estat els mateixos des de l'inici. El règim iranià no pot tenir armes nuclears i necessitem veure accions TRAconcretes que avalin aquestes paraules. Qualsevol acord futur es basarà en accions", ha indicat.
"El mateix va passar amb l'anterior memoràndum d'entesa i el mateix passarà ara. Necessitem veure accions reals que garanteixin el compliment d'aquests objectius. El president Trump està prenent mesures per augmentar la pressió i té totes les cartes a favor seu en aquesta situació", ha afirmat, abans de reiterar la importància de veure "accions concretes".