Els EUA ataquen i capturen un buc iranià al golf d'Oman

MADRID 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president nord-americà, Donald Trump, ha informat aquest diumenge que les forces militars nord-americanes desplegades en el golf d'Oman han atacat, interceptat i capturat un buc iranià de gran tonatge quan intentava superar el bloqueig imposat per Washington als ports iranians.
"La tripulació iraniana no va respondre, així que el nostre buc de l'Armada el va parar fent-li un forat a la sala de màquines. Ara mateix els marines tenen sota custòdia el buc", ha explicat en un missatge publicat en xarxes socials.
El vaixell és el 'Touska', un buc de gairebé 275 metres d'eslora i que "pesa gairebé com un portaaeronaus", segons Trump. "Va intentar passar el nostre bloqueig naval i no li va anar molt bé", ha dit.
El buc que ha interceptat el vaixell iranià és el destructor 'USS Spruance', destaca Trump, que esmenta a més que el 'Touska' està en la llista d'embarcacions sancionades del Departament del Tresor nord-americà pel seu "historial d'activitat il·legal". "Tenim ple control del vaixell i estem mirant què hi ha a bord!".
L'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC), dependent del Departament del Tresor d'Estats Units, inclou al 'Touska' en la seva llista de bucs sancionats. Recull en el llistat que es tracta d'un buc de transport de contenidors de bandera iraniana.