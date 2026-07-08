Iran.- Els Estats Units tornen a llançar atacs contra Iran en ple repunt de les tensions a l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski
MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Estats Units ha llançat nous atacs contra objectius d'Iran, en ple repunt de les tensions en l'estret d'Ormuz i hores després que el president nord-americà, Donald Trump, amenacés amb noves accions des del cim de l'OTAN celebrada a Ankara, capital de Turquia.
"Per ordre del Comandant en Cap, les forces del Comandament Central d'Estats Units han començat a dur a terme atacs addicionals contra Iran amb l'objectiu de seguir reduint la seva capacitat per amenaçar la llibertat de navegació en l'estret d'Ormuz", ha informat el Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà (CENTCOM).
D'aquesta forma, l'entitat castrense ha enquadrat les accions en "les recents agressions injustificades contra bucs mercants i les seves tripulacions civils" per part d'Iran, en plena disputa per la gestió del pas d'Ormuz, incidint que aquestes embarcacions "navegaven lliurement per aquesta via marítima internacional d'importància estratègica".