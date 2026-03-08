Els atacs a infraestructures dominen les últimes hores de la guerra a Iran

Sha Dati / Xinhua News / ContactoPhoto
Teheran desperta aquest diumenge sota l'amenaça d'una "pluja negra" entre atacs creuats a dipòsits de petroli i plantes dessalinitzadores
MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -
Poques hores després que el president d'Estats Units, Donald Trump, pronostiqués a primera hora del dissabte una possible expansió dels bombardejos contra Iran, avions de combat nord-americans i iranians han dedicat aquesta matinada a concentrar els seus atacs en punts vitals de la infraestructura iraniana com són els seus dipòsits de combustible i les seves plantes dessalinitzadores, claus per al subministrament d'energia i aigua potable a desenes de poblacions.
"Estats Units ha comès un crim flagrant i desesperat en atacar una planta dessalinitzadora a la illa de Qeshm. L'atac ha interromput el subministrament d'aigua en 30 poblacions", va condemnar el dissabte a la tarda el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araqchi, en el prolegòmen d'una sèrie d'atacs contra els dipòsits de combustible del país.
Avions israelians han atacat aquesta passada nit dipòsits de petroli iranians a les àrees de Kuhak i Shahran de Teheran, així com a la propera ciutat de Karaj, ha informat l'agència de notícies semioficial iraniana Fars, mentre fonts oficials israelianes confirmaven a la cadena CNN el començament d'una "nova fase de la guerra" amb els bombardejos a aquestes instal·lacions.
En Isfahán, diverses plantes manufactureres han registrat greus danys materials pels bombardejos d'avions de combat nord-americans i israelians contra les ciutats de la província, han confirmat igualment les forces de seguretat iranianes a la radiotelevisió pública iraniana, IRIB.
L'Exèrcit israelià, poc després, va descriure aquesta sèrie d'atacs que com un "atac significatiu que constitueix un pas més en l'aprofundiment del dany a la infraestructura militar del règim terrorista iranià", van declarar les Forces de Defensa d'Israel (FDI) en un comunicat.
PLUJA NEGRA
Residents a Iran han explicat a la cadena nord-americana que els gairebé deu milions d'habitants de Teheran es van despertar amb un matí ennuvolat per densos núvols negres després dels atacs israelians contra els dipòsits de petroli. L'Organització de Protecció Mediambiental del país ha emès una alerta sanitària a la població perquè es protegeixin la contaminació.
"L'explosió de tancs d'emmagatzematge de petroli provoca l'entrada a l'atmosfera i els núvols d'un gran volum de compostos tòxics d'hidrocarburs i òxids de sofre i nitrogen. Si plou, la pluja resultant és molt perillosa i posseeix fortes propietats àcides", ha avisat l'agencia iraniana en un comunicat.
Iran també ha efectuat atacs contra infraestructures regionals durant les últimes hores, com per exemple en Bahréin, les autoritats de les quals han informat d'un nou atac de drones iranians contra el seu territori nacional que han deixat almenys tres persones ferides i que han tingut com a objectiu una planta dessalinitzadora que ha sofert danys.
"Com a resultat de la flagrant agressió iraniana, tres persones van resultar ferides i es van produir danys materials en un edifici universitari a la zona de Muharraq després que caiguessin fragments de míssils", ha indicat el Ministeri de l'Interior de Bahréin en xarxes socials.
La infraestructura energètica d'Israel també està en el punt de mira iraniana: aquesta matinada, la Guàrdia Revolucionària ha anunciat un atac contra una refineria de petroli de Bazan en la badia d'Haifa utilitzant míssils balístics de combustible sòlid Kheibar Shekan.
Els principals productors mundials de petroli estan actuant en conseqüència: Unió dels Emirats Àrabs, que va extreure al gener més de 3,5 milions de barrils diaris com a tercer major productor de l'OPEP al gener, ha començat a reduir la producció de petroli en els seus jaciments marítims. Kuwait, cinquè major productor de l'OPEP, també ha confirmat una reducció en la producció de petroli i refineria, per la "agressió contínua" d'Iran.