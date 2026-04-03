Iran denuncia "crims de guerra" amb la destrucció de ponts i els compara amb atacs d'Estat Islàmic

Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry
MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Iran han denunciat els "crims de guerra" de l'ofensiva d'Estats Units i Israel amb la destrucció de ponts, acció que ha comparat amb atacs d'Estat Islàmic, després de l'atac al pont B1 de Karaj, a uns 40 quilòmetres a l'oest de la capital iraniana, Teheran.
"Aquest crim de guerra terrorista a l'estil d'Estat Islàmic, juntament amb atacs similars contra infraestructures crítiques d'Iran, revela una veritat innegable: el seu objectiu final és la destrucció d'Iran", ha denunciat el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmail Baqaei en un missatge a xarxes socials.
D'aquesta forma, ha denunciat que acabar amb el país és un objectiu que ha "perseguit sense descans durant gairebé cinc dècades". I ha denunciat així diferents capes d'aquests atacs "mitjançant pressió política i campanyes de difamació, sancions econòmiques i l'assassinat dels científics i experts més destacats d'Iran".
Enfront d'aquests atacs, Baqaei ha reiterat que Iran es manté "més ferm, més orgullós i més fort que mai".
Estats Units ha reivindicat l'atac al "pont més gran d'Iran". "S'esfondra i ja mai tornarà a utilitzar-se I això és només el principi!", ha afirmat el president d'Estats Units, Donald Trump, en un nou avís perquè Teheran arribi a un acord "abans que sigui massa tarda".
Després d'adjuntar un vídeo on s'observa un bombardeig contra un pont, ha promès redoblar l'ofensiva contra més ponts i centrals elèctriques, enmig de l'ultimàtum donat per Washington per tancar un acord abans del 6 d'abril.
Mitjans iranians han informat de la mort d'almenys vuit persones, així com de 95 ferits, per compte d'un atac perpetrat contra el citat pont B1 de Karaj.