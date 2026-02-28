Iran denuncia almenys 51 nenes mortes en un bombardeig israelià contra una escola al sud d'Iran

A l'escola hi havia 170 alumnes en el moment de l'atac
Les autoritats d'Iran han denunciat aquest dissabte la mort d'almenys 51 estudiants a causa d'un bombardeig d'Israel contra una escola femenina a la província d'Hormozgán (sud) que a més ha deixat 60 ferides, enmig de l'ofensiva conjunta d'Israel i Estats Units contra Iran i la resposta de Teheran, que ha llançat míssils contra objectius militars nord-americans a la regió i contra territori d'Israel.
L'últim balanç ofert per la radiotelevisió pública iraniana, IRIB confirma així les informacions sobre que la totalitat de les víctimes mortals són nenes. En el moment de l'atac hi havia 170 alumnes en el centre, per la qual cosa es tem que la xifra de mortes augmenti.
Anteriorment, el governador del comtat de Minab, Mohammad Radmehr, va xifrar en almenys 24 les estudiants mortes a l'escola primària Shajare Tayebé, sense que l'Exèrcit d'Israel s'hagi pronunciat ara com ara sobre aquestes acusacions.
Radmehr ha explicat que ja hi ha una operació en marxa per retirar els enderrocs de l'edifici de l'escola. "Malgrat aquest atac, la situació a la ciutat està baix control i la calma es manté en altres punts de la ciutat", ha apuntat en declaracions recollides per l'agència de notícies oficial iraniana, IRNA.
El Consell Suprem de Seguretat Nacional d'Iran ha reaccionat a aquestes "pérfidas accions de l'enemic" i ha subratllat que hi ha una "resposta aclaparadora" per part de les Forces Armades de la República Islàmica.
En concret assenyala al "brutal règim nord-americà" i al "corrupte règim sionista" pels bombardejos sobre Iran. "L'enemic pensa que la nació d'Iran es rendirà davant de les seves lamentables demandes amb aquestes covardes accions", ha apuntat.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat l'inici d'una operació militar conjunta amb Estats Units que busca "eliminar l'amenaça existencial" d'Iran, amb referències a un canvi de règim a Teheran i per fi de la República Islàmica.
Per la seva banda, el president d'Estats Units, Donald Trump, ha deixat clar que l'objectiu final de l'operació és l'eliminació de les estructures de poder instal·lades en la República Islàmica el 1979, una ofensiva sorpresa que arriba enmig d'unes negociacions indirectes amb Teheran per intentar aconseguir un nou acord sobre el programa nuclear iranià.