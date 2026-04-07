Iran demana als EAU i l'Aràbia Saudita que impedeixin atacs dels EUA i Israel des del seu espai

MADRID, 7 abr. (EUROPA PRESS) -
La Missió diplomàtica de l'Iran davant de les Nacions Unides ha alertat aquest dilluns de l'ús del "territori i l'espai aeri" de l'Aràbia Saudita i de la Unió dels Emirats Àrabs (EAU) per part dels Estats Units, així com el dels EAU per part també d'Israel, en la planificació i execució d'atacs contra l'Iran, instant tant a Riad com a Abu Dhabi a "observar els principis de bon veïnatge i a impedir" aquestes accions militars.
"Els Estats Units i el règim israelià han seguit utilitzant el territori i l'espai aeri de l'Unió dels Emirats Àrabs per a la planificació, preparació, equipament i execució d'atacs militars il·lícits contra la República Islàmica de l'Iran", ha subratllat l'ambaixador iranià davant de l'ONU, Amir Saied Iravani, en una carta pràcticament idèntica a la remesa sobre l'Aràbia Saudita, en aquest cas no acusa accions militars per part d'Israel, país amb el qual Riad no ha normalitzat unes relacions estancades principalment entorn del control i atacs israelians als territoris palestins ocupats.
Les missives, enviades al secretari general de l'ONU, António Guterres, i al president del Consell de Seguretat, Jamal Fares Alrowaiei, neixen del "seguiment i avaluacions realitzades per les Forces Armades de la República Islàmica de l'Iran", i inclouen almenys una desena d'exemples en cada cas d'operacions en les quals les forces nord-americanes o israelianes han emprat territori o espai aeri per llançar atacs contra Iran.