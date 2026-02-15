Iran confirma una segona ronda de negociacions sobre el seu programa nuclear amb EUA a Ginebra

Europa Press/Contacto/Aeoi - Arxiu
MADRID 15 febr. (EUROPA PRESS) -
El viceministre d'Afers exteriors per a Assumptes Polítics iranià, Mayid Tajt Ravanchi, ha confirmat aquest diumenge que la propera ronda de negociacions sobre el programa nuclear iranià amb Estats Units tindrà lloc dimarts que ve en Ginebra.
"La pilota està en la teulada d'Estats Units. Si són sincers, estic segur que estem encaminats a aconseguir un acord", ha afirmat Tajt Ravanchi en una entrevista amb la cadena de televisió britànica BBC. "Anem a fer tot el que puguem, però l'altra part també ha de demostrar que són igualment sincers", ha apuntat.
Tajt Ravanchi ha destacat que la primera ronda de contactes, celebrada a Oman el 6 de febrer ha anat "més o menys en una direcció positiva, però és molt ràpid encara per jutjar-ho".
En aquests contactes, Teheran ha ofert diluir l'urani enriquit al 60 per cent amb el qual ja explica com a prova de la seva voluntat d'aconseguir un compromís.
"Estem disposats a debatre això i altres qüestions relacionades amb el nostre programa si ells estan disposats a parlar de sancions", encara que no ha concretat si es refereix a l'aixecament de totes o de part de les sancions.
També s'ha referit a l'enviament d'urani enriquit pactat en l'acord de 2015 --del que posteriorment es va retirar Estats Units-- i ha matisat que "encara és massa aviat per dir què passarà durant les negociacions".
No obstant això, ha subratllat que el programa de míssils balístics iranià no és negociable. "Considerem que han arribat a la conclusió que si volen arribar a un acord, haurem de concentrar-nos en la qüestió nuclear", ha argumentat. Tampoc estan disposats a renunciar a l'enriquiment d'urani com a tal, a baix nivell.
A més, Tajt Ravanchi ha criticat el desplegament militar nord-americà als voltants del país i ha apuntat que una nova guerra seria "traumàtica, dolenta, per a tothom". "Tothom sofriria, en particular els qui iniciïn l'agressió", ha advertit.