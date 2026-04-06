Iran confirma la mort del cap d'Intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària en un atac d'EUA i Israel

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Iran han confirmat aquest dilluns la mort del cap d'Intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària del país, Majid Jademi, en un atac perpetrat per Estats Units i Israel en el marc de l'ofensiva llançada a finals de febrer i que s'ha saldat ja amb més de 2.000 morts al país.
"Jademi ha aconseguit la gràcia del martiri en un atac criminal terrorista de l'enemic estaodunidense-sionista durant la matinada d'avui", ha indicat la Guàrdia Revolucionària en un comunicat recollit per la cadena de televisió iraniana IRIB.
Així, ha descrit les seves accions com a "grandioses" i "exemplars" després de gairebé mig segle de "servei al país", al mateix temps que ha assenyalat que el seu paper "servirà de guia per a la comunitat d'Intel·ligència iraniana".
"Durant gairebé mig segle de defensa honesta i valenta de la revolució, el distingit general ha realitzat contribucions importants, duradores i instructives en els camps de la Intel·ligència i la seguretat, que poden servir de guia per a la comunitat d'intel·ligència del país durant molts anys, especialment a l'hora d'enfrontar-se a enemics estrangers a nivell estratègic i als seus sinistres i malvats plans per infiltrar-se i desestabilitzar la seguretat i la pau d'Iran", ha asseverat.
Jademi havia estat nomenat cap de la Intel·ligència de la Guàrdia Revolucionària al juny de 2025. El seu predecessor va ser Mohamad Kazemi, un dels alts càrrecs militars eliminats durant la guerra de dotze dies iniciada també per Estats Units i Israel contra Iran i que va tenir lloc a l'estiu.
Fins avui, les autoritats iranianes situen en 2.076 els morts per l'ofensiva, dels quals 216 són menors d'edat. Per la seva banda, la Mitja Lluna Vermella iraniana ha informat que els bombardejos han destruït o danyat més de 100.000 edificis civils, gairebé 40.000 d'ells a Teheran, la capital. A més, han estat aconseguides unes 600 escoles i gairebé 300 centres de salut en les quatre setmanes de bombardejos.