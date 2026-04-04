Iran autoritza el pas de béns de primera necessitat i ajuda humanitària per l'estret d'Ormuz

Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Arxiu
MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats iranianes han començat a emetre autoritzacions de pas per l'estret d'Ormuz per a bucs que transporten ajuda humanitària i béns de primera necessitat.
"Els bucs que transportin béns de primera necessitat i ajuda humanitària han rebut permís per creuar l'estret d'Ormuz cap a ports iranians o ports del mar d'Oman", ha informat l'agència de notícies iraniana Tasnim, portaveu oficial de la Guàrdia Revolucionària iraniana.
El missatge ve acompanyat d'un document oficial del Ministeri d'Agricultura iranià que esmenta "especialment béns de primera necessitat i entrades per al bestiar".
Poc després de l'inici del conflicte bèl·lic l'ONU demanava exempcions per a l'ajuda humanitària i alertava de l'increment del preu dels aliments, l'energia o els fertilitzants com a conseqüència del tancament de l'estret d'Ormuz, pas estratègic de petroli procedent del golf Pèrsic i ara mateix sota control iranià des del començament de l'ofensiva d'EUA i Israel el 28 de febrer.