Iran ataca posicions militars d'EUA en Bahrain

Europa Press/Contacto/US Navy - Arxiu
Bahrain i Qatar denuncien haver interceptat míssils dirigits contra el seu territori
MADRID, 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Bahrain ha confirmat un atac iranià contra un centre de control de la Cinquena Flota de la Marina dels EUA, el seu contingent naval desplegat al golf Pèrsic, la mar Roja i la mar d'Aràbia, i la seu del qual està instal·lada precisament en el regne àrab.
"Un centre de servei de la Cinquena Flota ha estat objecte d'un atac amb míssils", ha indicat l'agència oficial de notícies bahrainiana, BNA, en un comunicat. "Instem el públic a seguir les instruccions emeses per les autoritats oficials i a obtenir informació de fonts oficials", ha afegit.
El comunicat té lloc després que la radiotelevisió oficial iraniana, IRIB, confirmés el començament d'aquest atac contra Bahrain en resposta a l'operació conjunta desencadenada pels Estats Units i Israel contra els seus centres de poder a Teheran i altres parts del país.
Bahrain s'ha limitat a informar que "els atacs contra llocs i instal·lacions dins de les fronteres del Regne van ser llançats des de fora del seu territori, en flagrant violació de la sobirania i la seguretat del Regne".
"Les autoritats militars i de seguretat competents van començar immediatament a aplicar els plans d'emergència aprovats i a prendre les mesures necessàries", afegeix el comunicat de BNA.
El Govern de Bahrain condemna "aquests traïdors atacs, que representen una amenaça directa a la seguretat del Regne i la seguretat dels seus ciutadans i residents", i subratlla que "es reserva el seu ple dret a respondre i prendre les mesures necessàries per protegir la seva seguretat nacional i preservar la seva sobirania, en coordinació amb els seus aliats i socis".
QATAR DENUNCIA DIVERSOS ATACS CONTRA EL SEU TERRITORI
El Ministeri de Defensa de Qatar també ha denunciat atacs amb míssils contra el seu territori, sense especificar-ne l'origen, que han estat desarticulats.
"El Ministeri va confirmar que l'amenaça va ser controlada immediatament després de la seva detecció, d'acord amb el pla de seguretat estipulat, i que tots els míssils van ser interceptats abans que arribessin al territori de Qatar".