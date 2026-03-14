Iran assegura que ha incapacitat al portaavions 'Abraham Lincoln' mentre EUA respon que segueix operatiu a la zona

Europa Press/Contacto/U.S. Navy - Arxiu
MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Iran ha assegurat que els atacs que ha efectuat durant els últims dies contra el portaavions nordamericà 'Abraham Lincoln' han incapacitat al navili, que ha hagut de retrocedir la seva posició en el mar d'Aràbia; una declaració desmentida per complet en les últimes hores per l'Exèrcit nordamericà.
El portaveu principal de l'Exèrcit iranià, el general Abolfazl Shekarchi, ha realitzat l'anunci durant una compareixença davant dels mitjans iranians i assegurat que el 'USS Abraham Lincoln' "ha quedat inutilitzat".
"El major buc de guerra d'Estats Units, que sembrava el terror amb el seu nom i saquejava els recursos musulmans, va ser deixat fora de servei pel poder d'Iran i es va veure obligat a fugir després d'una derrota històrica, derrota que va passar a la història", ha assegurat.
En un comunicat publicat poc abans de la compareixença del general Serkachi, i en resposta a una declaració semblant d'un portaveu de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el Comandament Central de l'Exèrcit d'EUA ha respost que aquesta classe de comentaris gens tenen a veure amb la realitat i que tots els atacs iranians contra el portaavions han estat repel·lits amb èxit.
Les forces de seguretat iranianes "no només difonen mentides reciclades, sinó que les contradiuen amb més mentides", critica el CENTCOM en xarxes socials.
"El Grup d'Atac del portaavions 'Abraham Lincoln' continua dominant l'espai aeri iranià des del mar", ha resolt l'Exèrcit nordamericà.