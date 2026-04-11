Arriba a Pakistan el vicepresident dels EUA per encapçalar la imminent negociació amb l'Iran

MADRID 11 abr. (EUROPA PRESS) -
La delegació nord-americana, encapçalada pel vicepresident JD Vance, ha aterrat aquest matí a la base aèria de Nur Jan, als afores de la capital del Pakistan, Islamabad, poques hores abans del començament d'unes crucials converses de pau amb la contrapart iraniana.
Vance ha estat rebut pel viceprimer ministre del Pakistan, Ishaq Donar, i el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit i cap de les Forces de Defensa, el mariscal Asim Munir, i es reunirà aviat amb els seus dos principals assessors en la negociació, Jared Kusher i Steve Witkoff, respectivament el gendre i l'assessor per a Pròxim Orient del president dels Estats Units, Donald Trump.
Les converses no només representen l'esforç més important per posar fi a la guerra, que va esclatar el passat 28 de febrer, sinó que són la primera trobada d'alt nivell entre representants de tots dos països des de la Revolució Islàmica de 1979 a l'Iran.
La delegació iraniana està encapçalada pel president del Parlament, Mohammad Bagher Ghalibaf, i també inclou al ministre d'Afers exteriors, Abbas Araghchi; així com acompanyen el secretari del Consell Suprem de Defensa Nacional, Ali Akbar Ahmadian, i el governador del Banc Central, Abdolnaser Hemati.
Aquest passat divendres, Trump s'ha donat un termini de 24 hores per rebre resultats satisfactoris de la trobada (encara no existeix una hora concreta fixada per a la reunió) o en cas contrari reprendrà la campanya de bombardejos sobre el país.
Mentre que els Estats Units s'ha proposat que Teheran reobri l'estret d'Ormuz i addueix que això forma part de l'alto-el-foc, Iran recalca que el primer pas de Washington ha de ser aixecar les sancions i garantir l'extensió de la treva al Líban.
Això després que l'Exèrcit israelià hagi empitjorat l'ofensiva contra el país veí i el primer ministre, Benjamin Netanyahu, es negui a parar els atacs, adduint que està en una campanya contra a la milícia xiïta de Hezbolá, malgrat acceptar asseure's a negociar pròximament amb les autoritats del Líban.