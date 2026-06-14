Israel ataca el bastió de Hezbolá a Beirut en un moment crític de les negociacions entre EUA i Iran

Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar
Un míssil impacta un "centre de comandament" del grup en el veïnat de Dahiya, una 'línia vermella' intolerable per a Teheran
El bombardeig ha deixat almenys tres morts i 15 ferits, segons l'agència oficial de notícies libanesa
MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha llançat aquest diumenge un atac aeri contra el que ha descrit com un "centre de comandament" del partit-milícia xiïta Hezbolá en el sud de la capital de Líban, Beirut, en resposta al llançament de projectils contra el seu territori i en un moment extremadament delicat de les negociacions entre Estats Units i Iran, el gran valedor del grup libanès, que havia avisat que qualsevol atac contra la zona resultaria intolerable.
L'últim balanç de víctimes proporcionat per l'agència oficial de notícies libanesa, la NNA, detalla almenys tres morts i 15 ferits per l'impacte del míssil, dirigit concretament contra un edifici d'apartaments en el veïnat de Dahiya, concretament a la zona de Ghobeiri. L'atac ha causat "importants danys en edificis i comerços propers", segons l'agència.
"Les Forces de Defensa d'Israel han llançat un atac de precisió contra un centre de comandament de l'organització terrorista Hezbolá a Dahiya, Beirut", ha anunciat l'Exèrcit en xarxes socials a través d'un missatge que ha acompanyat amb un vídeo de l'atac.
"El centre de comandament atacat era utilitzat pels terroristes de Hezbolá per promoure complots terroristes contra els ciutadans de l'Estat d'Israel i les forces de les FDI que operen al sud de Líban", ha afegit l'Exèrcit, hores després que "l'organització terrorista Hezbolá llancés atacs aeris contra el territori de l'Estat d'Israel".
L'Exèrcit israelià havia denunciat l'impacte de fins a tres projectils aquest matí contra el seu territori enmig de nous intercanvis d'atacs en el sud de Líban. Més tard ha informat de l'entrada de "aparells aeris hostils" a Hanita i Adamit.
Israel ha ordenat l'evacuació de gairebé trenta poblacions en les últimes hores i desencadenat bombardejos que han arribat a gairebé una desena de localitats, matat a tres persones i ferit a diverses més, segons l'agència oficial de notícies libanesa NNA.
Iran ha vinculat sense condicions la signatura de qualsevol acord amb Estats Units al cessament immediat dels atacs israelians a Líban, però Dahiya representa un objectiu particularment intolerable, en tractar-se primer d'una zona urbana densament poblada i, segon, el centre estratègic operacions del seu gran aliat (i pràcticament la seva extensió política i militar) a Líban.
L'atac a Dahiya ocorre a més després que els dos elements més radicals del gabinet israelià, el ministre de Finances Bezalel Smotrich i el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, reclamessin al primer ministre, Benjamin Netanyahu, que endurís els atacs contra Hezbolá i els estengués fins i tot al barri de Beirut.