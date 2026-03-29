Altres 27 països se sumen a la declaració internacional per contribuir a l'obertura de l'estret d'Ormuz

El document no esmenta en cap moment la possibilitat d'enviar forces militars a l'estratègic pas entre el golf Pèrsic i l'Índic
MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -
Fins a 27 països s'han sumat aquest diumenge a la declaració publicada el passat 19 de març per Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Japó en la qual expressaven la seva disposició a "contribuir als esforços" per garantir el trànsit segur per l'estret d'Ormuz, una proposta allunyada en qualsevol cas de la iniciativa del president nordamericà, Donald Trump, en la qual demanava col·laboració per obrir per la força el pas estratègic sota control d'Iran.
Els països signataris "condemnen en els termes més enèrgics els recents atacs d'Iran contra bucs comercials desarmats al Golf", al mateix temps que estenen la repulsa als bombardejos contra "instal·lacions de petroli i gas", i al "tancament de facte de l'estret d'Ormuz per part de forces iranianes".
"Expressem la nostra disposició a contribuir als esforços adequats per garantir el pas segur per l'estret", assenyala aquesta coalició de països que valora el compromís de les nacions que participen en una "planificació preparatòria".
Aquesta declaració va ser publicada després de les demandes de Washington per a un desplegament naval a Ormuz, estret bloquejat com a conseqüència de la guerra llançada per Estats Units i Israel el passat 28 de febrer. Ara se sumen a la mateixa Canadà, Corea del Sud, Nova Zelanda, Dinamarca, Letònia, Eslovènia, Estònia, Noruega, Suècia, Finlàndia, República Txeca, Romania, Bahréin, Lituània, Austràlia, Unió dels Emirats Àrabs, Portugal, Trinidad i Tobago, República Dominicana, Croàcia, Bulgària, Kosovo, Panamà, Macedònia del Nord, Nigèria, Montenegro i Albània, informa el Govern britànic.
Així les coses, aquest grup de països indica en el comunicat conjunt la seva "preocupació" per l'escalada del conflicte, per la qual cosa insten a Iran a "cessar immediatament les seves amenaces" respecte a l'estret d'Ormuz, incloent la col·locació de mines en el pas comercial, els atacs amb drons i míssils i "altres intents de bloquejar" el pas.
Recalquen així que la llibertat de navegació és un principi fonamental del dret internacional, i adverteixen que els efectes de les accions d'Iran "se sentiran en totes les parts del món, especialment entre els més vulnerables".
La interferència en el transport marítim internacional i la interrupció de les cadenes globals de subministrament energètic "constitueixen una amenaça per a la pau i la seguretat internacionals", han avisat. "Demanem una moratòria immediata i completa sobre els atacs contra infraestructures civils, incloses les instal·lacions de petroli i gas", han subratllat aquestes sis potències, que recalquen que la seguretat marítima i la llibertat de navegació "beneficien a tots els països" pel que demanen respecte al Dret Internacional i a la seguretat internacional.