Almenys onze morts després de bolcar un autobús a Iran

Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press
MADRID 26 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys onze persones han mort i 24 més han resultat ferides després d'un accident d'autobús ocorregut en una autopista al sud-oest de Teheran, la capital d'Iran.
L'incident ha ocorregut en la carretera que comunica Hamedán amb Savé, concretament prop d'aquesta última ciutat, situada a la província de Markazí, a uns 100 quilòmetres al sud-oest de la capital, informa la premsa iraniana.
Entre els morts hi ha vuit homes i tres dones. Un tribunal ha emès ja una ordre per investigar l'accident, en el qual el vehicle va bolcar, segons ha informat la Fiscalia del comtat de Savé.
En el vehicle, que cobria la ruta entre Kermanshá i Teheran, viatjaven 35 persones.