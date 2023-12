Iran allibera l'espanyol Santiago Sánchez Cogedor després d'un any de detenció

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

La Justícia d'Iran ha posat en llibertat aquest diumenge l'espanyol Santiago Sánchez Cogedor, empresonat des de fa un any per càrrecs que no havien estat desvetllats.

L'Ambaixada a Espanya ha confirmat l'alliberament del que era fins ara el "únic espanyol pres a Iran" i ha explicat que s'ha fet "en el marc de les relacions amistoses i històriques entre els dos països i en compliment de les lleis", com ha indicat la delegació diplomàtica en un missatge difós a través de les xarxes socials.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació espanyol, José Manuel Albares, va reclamar a principis d'octubre el seu alliberament durant un acte a Madrid amb motiu del 75 aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans.

El madrileny Santiago Sánchez Cogedor va ser arrestat principis d'octubre de 2022 quan es dirigia a peu A Qatar per veure el Mundial de Futbol. La seva detenció es va produir enmig de les protestes a Iran després de la mort de la jove Mahsa Amini sota custòdia després d'haver estat arrestada presumptament per portar malament el vel islàmic. L'arrest de l'espanyol es va produir després de visitar la tomba de la jove.

Santiago és un aventurer aficionat a l'esport que, acompanyat d'un carro, aspirava a completar un camí a peu fins a Qatar amb el missatge mediambiental i educatiu d'ajudar durant el seu recorregut a diferents poblacions.

L'aventurer madrileny va partir el 8 de gener de 2022 de l'Estadi Municipal Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes, on viu, amb l'objectiu de passar per 15 països caminant amb el mínim necessari els 6.800 quilòmetres que separen la ciutat madrilenya de Doha, capital de Qatar, ruta que havia de completar fins a desembre de 2022.

El 2019, Santiago Sánchez Cogedor va anar des d'Alcalá d'Henares fins a Aràbia Saudita amb bicicleta i va estar ajudant en orfenats, hospitals i ONG's en el seu recorregut.