Europa Press/Contacto/Hasan Mrad
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder suprem iranià, l'aiatol·là Ali Jamenei, és viu i dirigeix la resposta a l'atac d'Estats Units i Israel "en el camp de batalla", segons fonts properes a Jamenei citades per les agències de notícies semioficials iranianes Tasnim i Fars.
"Us puc dir amb seguretat que el líder de la Revolució està dirigint amb fermesa i confiança la situació en el camp de batalla", ha indicat un col·laborador de Jamenei, Mehdi Torabian, citat per Fars.
"Pregueu per la victòria d'aquest poderós comandant. L'enemic ha posat un parany d'engany. Que no ens enganyin", ha afegit en referència a les informacions sobre la mort d'Alí Jamenei.
La televisió pública iraniana IRIB també es fa ressò de la informació citant una font propera a l'Oficina per a la Preservació i Publicació de les Obres del Líder Revolucionari.