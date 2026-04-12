Acaben sense acord les converses de pau entre Iran i EUA a Islamabad

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Estats Units i Israel han acabat sense acord les seves converses de pau a Islamabad, la capital de Pakistan, després d'una maratoniana jornada única de negociacions directes sense precedents des de la Revolució Islàmica, insuficient perquè dos dels grans antagonistes internacionals per excel·lència aconseguissin salvar de cop més de 40 anys de rivalitat, i que torna a deixar als llimbs les perspectives per posar fi al conflicte obert el passat 28 de febrer, ara sota un precari alto el foc de futur incert.
L'encarregat de donar la punta ha estat el cap de la delegació nordamericana, el vicepresident d'Estats Units, JD Vance, qui s'ha limitat a ressaltar, al final de la trobada a l'Hotel Asserena de la capital pakistanesa, un sol punt de fricció entre els molts que separen als dos països: la falta de garanties iranianes a l'hora de verificar la naturalesa pacífica del seu programa nuclear.
"La simple realitat és que necessitem veure un compromís ferm que no buscaran un arma nuclear i que no buscaran les eines que els permetin aconseguir ràpidament un arma nuclear", ha afirmat Vance, insistint que aquest és l'objectiu principal de l'administració nordamericana. L'única bona notícia, segons Vance, ha estat el fet de reunir-se cara a cara i mantenir "aquestes substancioses converses" que s'han perllongat durant gairebé un dia sencer.
"Creiem que hem estat bastant flexibles i raonables. El president ens va demanar que vinguéssim amb bona fe i féssim el màxim esforç per aconseguir un acord, i això hem fet", ha indicat, abans de confirmar que la delegació nord-americana torna al seu país sense pacte i d'avisar a Iran que serà la part més afectada: "No hem arribat a un acord, i crec que això és molt més perjudicial per a Iran que per als Estats Units d'Amèrica", ha assenyalat.
Vance deixa Islamabad amb una "oferta final", la "millor" que va a rebre Iran per part de Washington, a l'espera que reaccioni el seu cap, el president Donald Trump, qui es va passar la nit gaudint d'una vetllada d'arts marcials mixtes a Miami acompanyat del seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
IRAN CRITICA LA FALTA DE TACTE DIPLOMÀTIC D'EUA
La primera valoració oficial d'Iran ha procedit del portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baqaei, qui ha criticat la falta de cintura diplomàtica d'una delegació nord-americana que esperava, a la seva semblar, solucionar quaranta anys de diferències, i 40 dies de combats, d'una tacada.
"Aquestes negociacions es van celebrar després de 40 dies de guerra imposada i en un clima de recel. És natural que des del principi no esperéssim arribar a un acord en una sola sessió", ha explicat Baqaei.
Referent a això, el ministre d'Exteriors i un dels principals negociadors iranians a Islamabad, Abbas Araqchi, reconeixia el dissabte que Teheran abordava aquestes negociacions des de la desconfiança absoluta tenint en compte que Estats Units i Israel van començar la guerra amb un "atac traïdor" en plenes converses entre Washington i Teheran sobre el programa nuclear.
Sense tancar la porta a properes converses, Baqaei ha insistit que, si vol resoldre aquest conflicte, Estats Units ha de fer un exercici de comprensió. "L'èxit d'aquest procés diplomàtic depèn de la serietat i la bona fe de la contrapart, l'abstenció d'exigències excessives i demandes il·legals, i l'acceptació dels drets legítims i interessos justs d'Iran", ha afegit.