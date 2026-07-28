Investiguen a un menor de 15 anys per la seva relació amb el tiroteig a Seattle on van morir tres persones

Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon
MADRID, 28 jul. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la ciutat de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, han informat aquest dilluns per la nit que un menor de 15 anys ha estat arrestat per la seva presumpta connexió amb el tiroteig esdevingut la nit anterior al festival gastronòmic 'Bite of Seattle', celebrat en el centre d'aquesta mateixa urb, que s'ha saldat amb tres morts i quatre ferits.
"El Departament de Policia de Seattle ha detingut a un menor de 15 anys relacionat amb el tiroteig", ha manifestat l'alcaldessa de la ciutat, Katie Wilson, en una roda de premsa en la qual ha precisat que l'adolescent ha estat traslladat al Centre de Justícia Infantil i Familiar 'Jutgessa Patrícia H. Clark' per ser investigat per delictes relacionats amb armes de foc i agressió en primer grau.
Segons ha explicat la regidora, la hipòtesi contemplada fins al moment és que dues persones podrien haver-se "vist immerses en un tiroteig" enfront del gran saló de menjars 'Seattle Center Armony', havent pogut obrir foc entre la multitud el referit menor arrestat.