La investigació inicial apunta que els ostatges israelians que va matar l'exèrcit a Gaza portaven una bandera blanca

Els ostatges israelians que va matar aquest passat divendres l'exèrcit d'Israel en una operació a la Ciutat de Gaza portaven una bandera blanca i un d'ells va acabar mort a trets malgrat que presumptament estava demanant ajuda en hebreu, segons ha fet saber el Comandament Sud de l'exèrcit en la seva investigació preliminar, abans d'apuntar que els militars implicats no van respectar les regles bàsiques del conflicte armat.

D'acord amb aquesta informació, que recullen 'Times of Israel' i el portal de notícies Walla, l'incident va començar quan un militar israelià va identificar tres "persones sospitoses" que estaven sortint d'un edifici del barri de Shejaiya. Tots ells anaven amb el tors nu i un d'ells portava una bandera blanca improvisada.

El militar va obrir foc immediatament contra el grup al crit de "Terroristes!" per avisar els seus companys en creure que estaven sent víctimes d'un parany. Dos dels ostatges van morir en l'acte. El tercer, ferit, va tornar a l'edifici i els militars van començar a sentir crits de "Socors!" en hebreu. Quan l'ostatge va tornar a sortir de l'edifici, va ser finalment abatut per un segon militar.

La investigació preliminar considera que tots dos soldats van actuar en contra dels protocols de combat, segons un oficial del Comandament Sud de l'exèrcit, abans d'apuntar circumstàncies "atenuants" com el fet que les forces a Gaza fa dies que no veuen civils palestins i que les úniques persones que veuen de civils solen ser milicians de Hamas, que es presenten com a desarmats mentre camarades ocults obren foc contra els militars.

La investigació inicial ha estat completada aquest dissabte pel cap del Comandament Sud, el general Yaron Finkelman i el cap de l'Estat Major de l'exèrcit israelià, el general Herzi Halevi, que ja han presentat aquesta documentació a les famílies dels tres morts, Yotam Haim, Samar Talalka i Alon Lulu Shamriz.