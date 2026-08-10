Intercepten dos avions després de violar l'espai aeri prop del club de golf de Nova Jersey on estava Trump

Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky
MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Nord-americà de Defensa Aeroespacial (NORAD, per les seves sigles en anglès) ha informat aquest diumenge per la nit que dos avions han estat interceptats per vulnerar les restriccions de vol temporals sobre Bedminster, a l'estat nord-americà de Nova Jersey, prop del club de golf en el qual es trobava el president dels Estats Units, Donald Trump.
"Els (caces) F-16 del NORAD han interceptat avui diverses aeronaus d'aviació general que van infringir les restriccions de vol temporals sobre Bedminster", ha informat el referit comandament en un missatge publicat a xarxes socials en el qual ha agregat que "totes les aeronaus van ser escortades de forma segura fos de la zona per avions del NORAD".
Concretament, el magnat republicà es trobava passant el cap de setmana al seu club nacional de golf situat a Bedminster, lloc en el qual ha tingut lloc el torneig LIV Golf New York, de quatre dies de durada, segons recull la cadena Fox.