Interceptat "amb èxit" a Israel un míssil llançat des del Iemen

L'Estrella de David Vermella atén a 18 persones per ansietat o caigudes de camí a refugis durant l'atac

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dijous que ha interceptat un míssil llançat des del Iemen, presumiblement pels rebels houthis, els quals han llançat diversos atacs contra territori d'Israel i contra bucs amb algun tipus de connexió israeliana arran l'ofensiva iniciada contra Gaza després dels atacs perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat que el sistema de defensa aèria 'Arrow' ha interceptat "amb èxit" un míssil llançat des del Iemen que ha activat les sirenes antiaèries al centre del país. "Les alarmes i explosions que s'han escoltat han estat resultat del procés d'intercepció i dels fragments caiguts", segons resa un comunicat publicat en la seva pàgina web.

El servei d'emergències Magen David Adom (Estrella de David Vermella) ha informat que ha atès a 18 persones en estat lleu, totes elles per ansietat o ferides de camí cap als refugis. Entre els afectats hi ha una menor d'edat de 17 anys que ha estat atropellada per un vehicle que es va desviar de la carretera en el moment de l'atac.

La menor atropellada ha estat traslladada a un hospital en estat moderat, si bé està "completament conscient", segons ha detallat a l'Estrella de David Vermella mitjançant un comunicat publicat al seu canal de Telegram.

Per la seva banda, el portaveu d'operacions militars houthi, Yahya Sari, ha comunicat a través del seu perfil a la xarxa social X que "pròximament" farà una "important declaració". Els houthis, recolzats per Iran, controlen la capital del Iemen, Sanà, i zones del nord i l'oest del país des del 2015.