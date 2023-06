La intel·ligència ucraïnesa apunta que Rússia es podria estar preparant per abandonar Crimea

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Intel·ligència d'Ucraïna ha manifestat aquest divendres que, segons les seves informacions, les forces armades de Rússia es podrien estar preparant per a un escenari en el qual haver d'abandonar la península de Crimea, annexionada a Rússia el 2014.

"Gran part de l'administració ocupant s'ha emportat els seus béns i familiars. Diverses empreses d'ocupació a Crimea es preparen per a l'evacuació", ha informat el cap de la Direcció Principal d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa d'Ucraïna, Andrí Iusov.

Iusov ha afegit que les forces russes estan cavant trinxeres i erigint estructures defensives que, no obstant això, no se situen a la línia fronterera amb la Ucraïna continental. "Els invasors entenen la realitat de l'escenari", ha afegit el cap de la intel·ligència ucraïnesa.

Durant una entrevista a Radio Free Europe/Radio Liberty, Iusov ha defensat la legitimitat d'atacar el pont Txonhar, infraestructura que connecta la península amb la regió de Kherson i que va ser bombardada dijous per les forces ucraïneses.

Segons Iusov, aquests territoris pertanyen a Ucraïna i, per tant, segons el dret internacional Kíiv està legitimat a fer ús de les forces defensives per alliberar-los. "Si el Comitè d'Investigació de Rússia vol investigar, que investigui. No els facilitarem la feina", ha afegit.