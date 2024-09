La Intel·ligència dels EUA informa Trump sobre intents "reals" de l'Iran per assassinar-lo

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

L'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units ha informat aquest dimarts a l'expresident Donald Trump que l'Iran té plans "reals i específics" per assassinar-lo, tot això després que el magnat ja hagi estat víctima de dos intents d'acabar amb la seva vida.

"L'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional ha informat avui a Trump sobre amenaces reals i específiques de l'Iran d'assassinar-lo en un esforç per desestabilitzar i sembrar el caos als Estats Units", resa un comunicat del cap de comunicació de la campanya electoral de l'exmandatari, Steven Cheung.

Els funcionaris han especificat que es tracten d'"atacs continus i coordinats" que "s'han intensificat" durant els darrers mesos i que ja estan treballant per "garantir" la seguretat de Trump i perquè les eleccions presidencials del novembre "estiguin lliures d'interferències".

"No s'equivoquin, el règim terrorista a l'Iran estima la feblesa de (la vicepresidenta) Kamala Harris i està aterroritzat per la força i la determinació de Trump. No permetrà que res el detingui ni s'interposi en el seu camí per lluitar pel poble nord-americà i fer que els Estats Units torni a ser gran", ha afegit Cheung.

La Intel·ligència nord-americana ja ha parlat en altres ocasions sobre un suposat complot iranià per acabar amb la seva vida i que estaria relacionat amb un patró més ampli d'amenaces contra exfuncionaris de l'Administració Trump en represàlia per la mort del general Qasem Soleimani en un bombardeig nord-americà a l'Iraq al gener del 2020.