Corea del Sud confirma un centenar de militars nord-coreans morts a Kursk

MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -

El Servei Nacional d'Intel·ligència de Corea del Sud ha confirmat aquest dijous que s'ha produït un centenar de baixes entre els militars nord-coreans desplegats a la regió russa de Kursk, escenari des de l'agost d'una incursió per part de l'exèrcit ucraïnès.

Segons fonts del poder legislatiu consultades per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap, la intel·ligència ha indicat que, a més, un miler han resultat ferits i que l'exèrcit rus s'ha queixat que les tropes nord-coreanes no tenen capacitats de resposta amb drons i es mobilitzen principalment com tropes d'assalt de primera línia.

Així mateix, l'agència ha comunicat que ha detectat senyals que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, està fent preparatius per entrenar una força d'operacions especials per enviar-la addicionalment a Ucraïna.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar dissabte que les tropes nord-coreanes havien començat a combatre al costat de les forces de Rússia a Kursk, enmig de l'anàlisi de la situació per part dels aliats occidentals de Kíiv. Els Estats Units (EUA) estimen en uns 12.000 els soldats de Corea del Nord presents a la regió.