La Intel·ligència britànica avisa d'una crisi sanitària a Kherson i Crimea per la destrucció de la presa de Kakhovka

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Els residents de la regió ucraïnesa Kherson --tant de les zones controlades per Ucraïna com les que es troben sota domini rus-- s'enfronten durant les pròximes setmanes a una crisi sanitària per la destrucció de la presa de Kakhovka, l'impacte de la qual s'estén fins i tot al nord de Crimea, segons estima el Ministeri de Defensa britànic en la seva última avaluació del conflicte.

El col·lapse de la infraestructura, del qual Kíiv i Moscou es culpen mútuament, ha "interromput greument" la principal font d'aigua potable de la península de Crimea, el Canal del Nord de Crimea, que rep l'aigua, al seu torn, de l'embassament de Kakhovka.

Segons Londres, el nivell de l'aigua de l'embassament hauria quedat des de divendres passat per sota del nivell del mar, la qual cosa impossibilita el flux del corrent cap a la península.

"Per tant, les comunitats de tots dos costats del riu Dniéper s'enfronten a una crisi sanitària davant l'accés limitat a l'aigua potable, la qual cosa provoca un augment del risc de malalties causades per la seva absència", estima el Ministeri de Defensa en la seva última valoració del conflicte, publicada en el seu compte de Twitter.

Com a nota relativament positiva, almenys a la part russa, Londres creu que Moscou està capacitat per cobrir relativament les necessitats de la població a les zones sota el seu control, bé utilitzant altres embassaments, aplicant polítiques de racionament, perforant nous pous o bé entregant, directament, aigua embotellada.