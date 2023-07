La intel·ligència britànica afirma que uns 20.000 mercenaris de Wagner han mort en combat

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Els serveis d'intel·ligència del Ministeri de Defensa del Regne Unit han xifrat en uns 20.000 el nombre de mercenaris del Grup Wagner que haurien caigut en combat des de l'inici de la invasió d'Ucraïna ja fa gairebé any i mig.

Per la intel·ligència britànica aquestes xifres suposen "un dels episodis més sagnants de la història militar moderna", i considera probable que una "quantitat significativa" dels últims convictes reclutats acceptin continuar combatent amb Wagner, apunta en un informe a Twitter.

L'esquema d'allistament a les presons de Wagner va arribar al punt màxim a principis del 2023, amb almenys 40.000 reclutats. Londres destaca que això va permetre que Rússia ocupés Bakhmut, ciutat on després de replegar-se, Kíiv ha aconseguit avanços importants.

No obstant això, i un cop el grup de mercenaris ha caigut en desgràcia després de la fallida revolta de fa un mes, ara serà el Ministeri de Defensa de Rússia l'encarregat de reclutar soldats als centres penitenciaris del país.

Després de la fallida rebel·lió, el cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, i els seus homes es troben a Bielorússia amb el beneplàcit del president rus, Vladímir Putin, la qual cosa per Kíiv i els seus socis occidentals és símptoma de l'afebliment del cap del Kremlin.

Des d'aleshores grups de mercenaris arriben cada dia a Bielorússia com a part d'un acord per evitar ser jutjats per rebel·lió. Els qui decideixen quedar-se a Ucraïna són obligats a sumar-se a l'exèrcit regular rus a canvi del perdó.