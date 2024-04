Inhabilitats cinc dirigents opositors a Veneçuela

MADRID, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

Cinc polítics opositors veneçolans han estat inhabilitats aquest dimecres per exercir càrrecs públics entre un i quinze anys, ha anunciat la Contraloria General de la República de Veneçuela.

La decisió, publicada a la pàgina web de l'organisme, afecta a Juan Carlos Caldera, qui estarà inhabilitat per un període de dotze mesos, mentre que Carlos Ocariz, Tomás Guanipa i els alcaldes Elías Sayeh i José Antonio Fernández López, ho estaran per 15 anys.

La Contraloria no precisa els motius de les inhabilitacions d'aquests polítics que, segons recullen mitjos locals, són potencials candidats a les eleccions regionals i municipals que han de celebrar-se al 2025.

La Plataforma Unitària Democràtica (PUD) ha condemnat aquestes mesures "dirigides a membres de les forces democràtiques". "Des del règim insisteixen a seguir violant els Drets Humans i polítics de la dirigència democràtica i de tots els ciutadans veneçolans, però no podran apartar-nos de la ruta electoral en la qual conquistarem, aquest proper 28 de juliol, el canvi tan desitjat pels veneçolans", ha declarat la Plataforma Unitària Democràtica en el seu compte de la xarxa social X.

Per la seva banda, el principal candidat de l'oposició per a les eleccions presidencials a Veneçuela, Edmundo González Urrutia, ha expressat a la citada xarxa social la seva solidaritat amb els afectats per aquesta "arbitrària" mesura, "una mostra més de la urgent necessitat de recuperar l'Estat de dret".

Aquestes inhabilitacions se sumen a la de María Corina Machado, destacada candidata de l'oposició, que no podrà presentar-se a les eleccions presidencials del 28 de juliol, des que al març el Consell Nacional Electoral de Veneçuela l'imputés una inhabilitació de 15 anys.