Un informe del Parlament alemany expressa "dubtes considerables" sobre la legalitat dels atacs d'Israel i EUA a l'Iran

Perits del Bundestag veuen insuficient el motiu d'"autodefensa" i creuen que Israel està obligat a "justificar" el seu atac

BERLÍN, 6 jul. (DPA/EP) -

Els Serveis Científics del Parlament alemany, el Bundestag, han expressat en un informe que la legalitat dels atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran ofereix "dubtes considerables" perquè no acaben de coincidir amb els requisits per ser justificats com un acte de defensa legítima.

Israel s'ha emparat precisament en aquest raonament per llançar el passat 13 de juny els seus atacs contra l'Iran, en assegurar que estava a punt de fabricar una bomba nuclear, cosa que les autoritats iranianes porten anys desmentint categòricament.

Segons l'informe del Bundestag, encarregat pel diputat de l'Esquerra Ulrich Thoden i al qual ha tingut accés l'agència de notícies alemanya DPA, "la gran majoria dels experts en dret internacional" no considera que es compleixin els criteris per a una "situació de legítima defensa" d'Israel segons l'article 51 de la Carta de les Nacions Unides, diu el document de 54 pàgines.

Segons els experts, Israel hauria d'haver demostrat que l'Iran estava a punt de fabricar una arma nuclear. "La producció de material fisible suficient en el marc del programa nuclear iranià és només un pas intermedi", sostenen.

A més, indiquen els especialistes del Parlament alemany, s'hauria d'haver demostrat que l'Iran tenia la intenció ferma de fer servir aquesta arma contra Israel i que l'operació militar israeliana Lleó Naixent era realment l'última oportunitat per impedir la construcció de la bomba atòmica.

Tot això no s'ha fet de manera suficient, "segons el dictamen gairebé unànime de la doctrina del dret internacional", afirma l'informe.

Si bé no es descarta que els serveis secrets disposin encara d'informació que no s'hagi fet pública i que pugui canviar els fets, "no obstant això, Israel té ara l'obligació de justificar jurídicament la seva actuació militar contra l'Iran".

A parer dels perits, la intervenció dels Estats Units en la guerra només estaria emparada pel dret internacional si els atacs israelians hi estiguessin conformes, la qual cosa van qualificar de "molt dubtós". Per tant, conclouen, l'operació militar nord-americana no es pot basar en el dret a l'autodefensa col·lectiva, "contràriament a la narrativa justificativa nord-americana".

L'operació militar, iniciada el 13 de juny, estava dirigida contra instal·lacions nuclears i instal·lacions militars iranianes, però també contra militars d'alt rang i físics nuclears. El 22 de juny, els Estats Units van entrar a la contesa amb atacs aeris contra les instal·lacions nuclears. Tres dies després va entrar en vigor un alto el foc.

Els Serveis Científics del Bundestag elaboren informes pericials per encàrrec de diputats individuals o de comissions del Bundestag amb la finalitat de defensar la labor del Parlament.

A l'informe actual, datat el 3 de juliol, els autors adverteixen contra l'abús del dret a l'autodefensa per imposar interessos de política de seguretat. "Hi ha bones raons per no forçar ni estendre indegudament les normes vigents del dret internacional (com el dret a l'autodefensa) que justifiquen una violació de la prohibició de l'ús de la força, per soscavar així aquesta prohibició".

El Govern alemany encara no s'ha pronunciat sobre si, en la seva opinió, els atacs d'Israel i els Estats Units contra l'Iran són contraris al dret internacional.

No obstant això, el canceller federal Friedrich Merz va defensar clarament les operacions militars. Poc després de l'entrada en guerra dels Estats Units, va declarar: "Ni nosaltres ni jo personalment tenim motius per criticar el que Israel va començar fa una setmana, ni tampoc per criticar el que els Estats Units van fer el cap de setmana passat. No està exempt de riscos. Però deixar les coses com estaven tampoc era una opció".

El diputat esquerrà Thoden va considerar, per la seva banda, que el dictamen demostra que els atacs són contraris al dret internacional i va considerar que "també és una bufetada per al Govern federal".

"La tolerància i el suport del govern federal als atacs d'Israel i els Estats Units també constitueixen una violació del dret i contribueixen a erosionar encara més el dret internacional", va dir.