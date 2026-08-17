Indonèsia.- Un terratrèmol de magnitud 5,8 sacseja l'illa indonèsia de Flores

MADRID 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Un terratrèmol de magnitud 5,8 en l'escala de Richter, sense provocar l'emissió d'alerta de tsunami, ha sacsejat aquest dilluns a l'illa de Flores, en el sud-oest d'Indonèsia, amb prou feines uns dies després que la zona registrés un fort sisme de magnitud 7,7 que va deixar 53 morts.
Així ho ha confirmat l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica (BMKG) d'Indonèsia, precisant que l'epicentre es troba en el mar a 40 quilòmetres al nord-est de la regència de Nagekeo, al centre de l'illa.
Per la seva banda, el Servei Geològic d'Estats Units (USGS, per les seves sigles en anglès) ha informat del mateix terratrèmol en zona similar, situant la magnitud en 5,7 en l'escala de Richter, a 48,9 quilòmetres de profunditat i amb el seu epicentre a uns 65 quilòmetres al nord-oest d'Ende, a la província de Nusa Tenggara Timur.
Cal recordar que aquest dissabte ha estat registrat un altre terratrèmol de magnitud 6,9 en l'escala de Richter a Sumatra Septentrional, després del citat primer tremolor a la illa de Flores, el qual es va registrar a 68 quilòmetres d'Ende.
Indonèsia compta amb un ampli historial de sismes devastadors en situar-se en ple Cinturó de Foc del Pacífic, una de les regions amb major activitat sísmica i volcànica del planeta. Aquesta franja de gran inestabilitat tectònica s'estén des del Japó i Indonèsia fins a Califòrnia i Sud-amèrica.