Almenys 5 morts per l'ensorrament d'un edifici a Delhi (Índia)

Europa Press/Contacto/Ishant Chauhan - Arxiu
MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 5 persones han mort i 2 més estan en estat crític després de l'ensorrament d'un edifici de 6 plantes que funcionava com a hostal al barri de Satya Niketan, a Delhi (Índia), i es tem que pugui haver-hi més persones sota la runa.
Fins al moment, 9 persones han estat rescatades i continua la recerca de supervivents entre les restes de l'edifici, que servia com a pensió de 75 llits i està situat prop del Campus Sud de la Universitat de Delhi, per la qual cosa s'hi allotjaven molts estudiants.
L'immoble es va esfondrar sobre les 13.30 hores d'aquest diumenge i ha sortit a la llum que s'estaven realitzant obres en el soterrani, segons ha informat la Policia.
Una testimoni presencial assegura que en el moment de l'ensorrament hi havia almenys mig centenar d'estudiants dins, més de l'habitual en ser diumenge i no haver-hi classe.
El primer ministre indi, Narendra Modi, ha expressat les seves condolences per les víctimes d'un incident que ha qualificat de "pertorbador". "Hi ha gent treballant en el lloc i ajudant els afectats", ha apuntat.