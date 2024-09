Imputat l'expresident argentí Alberto Fernández per estendre de forma "indeguda" la quarantena per la Covid-19

MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Argentina ha imputat aquest dimecres a l'expresident Alberto Fernández per presumpte abús d'autoritat i violació dels seus deures com a funcionari públic en considerar que va estendre "de forma indeguda" la quarantena decretada per la pandèmia de la Covid-19, que va ser una de les més llargues del món.

El fiscal Carlos Stornelli ha pres aquesta decisió sobre la base d'una denúncia realitzada per les declaracions de l'exministre d'Economia Martín Guzmán al canal Zenital, en les quals donava a entendre que la quarantena va ser "més llarga del qual hauria d'haver estat" per motius de "conveniència política", segons ha publicat el diari argentí 'Clarín'.

Stornelli ha acusat així a l'exmandatari d'"estendre per raons indegudes" les restriccions durant la pandèmia, que van provocar greus danys a la societat i a l'economia del país, i sobre la base de la denúncia presentada pel legislador Yamil Santoro, de Republicans Units.

Després d'això, ha ordenat investigar les normes dictades pel Govern en el marc d'aquestes mesures contra la propagació del coronavirus, sol·licitar a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estadístiques sobre les mesures d'altres països pel que fa a l'extensió i a la implicació en les llibertats dels ciutadans, i demanar a l'actual Govern de Javier Milei documentació de possibles enquestes sobre l'opinió dels argentins respecte a aquest període.

"No podem permetre que les llibertats dels ciutadans siguin manipulades per a finalitats polítiques. Les decisions que es van prendre durant la pandèmia no només van afectar greument l'economia i la salut dels argentins, sinó que, segons aquests nous testimonis, van ser utilitzades com a eines de màrqueting polític. Això no és negligència, és un abús de poder que ha de ser investigat i sancionat", ha expressat Santoro.

Aquest cas se suma a la imputació prèvia de Fernández per presumptes delictes de lesions i amenaces contra l'exprimera dama, en els primers compassos d'un procés que ha sacsejat la política argentina.