Imputat a França un menor de 17 anys per apologia del terrorisme després d'amenaçar amb apunyalar un professor

MADRID, 14 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de França han informat aquest dissabte que un alumne de 17 anys ha estat imputat per fer apologia del terrorisme en difondre una sèrie d'amenaces contra un dels seus professors, a qui tenia, presumptament, intenció d'apunyalar.

L'estudiant del departament francès del Loira Atlàntic, a l'oest de país, havia amenaçat diverses vegades un docent en missatges enviats a través de la plataforma de missatgeria Telegram i, segons ha explicat la Fiscalia de Nantes, ara s'haurà d'enfrontar a càrrecs per apologia i amenaces de mort.

El jove va ser detingut dijous al matí, un cop els serveis d'Intel·ligència havien donat la veu d'alarma després de detectar les amenaces. "Durant la detenció policial el jove va admetre alguns dels fets, però no la intenció d'agredir el seu professor", ha explicat el fiscal de Nantes, Renaud Gaudeul, en un comunicat.

Tot i que els fiscals han sol·licitat posar l'adolescent a la presó preventiva, el jutge d'instrucció ha remès l'assumpte a un altre jutge, que ha optat per internar-lo en un centre per a menors, cosa que ja ha estat recorreguda per la Fiscalia, segons informa el diari 'Le Figaro'.

L'alumne de l'institut Jean Perrin havia assegurat que tenia intenció d'"apunyalar un dels seus professors a la jugular" i s'havia presentat en grups de Telegram com un seguidor del grup terrorista Estat Islàmic.