Imputat als EUA el principal sospitós dels assassinats en sèrie de deu dones fa una dècada

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia nord-americana ha imputat a última hora d'aquest passat divendres l'arquitecte Rex Heuermann com a sospitós de quatre assassinats a dones, els cossos sense vida de les quals van ser trobats fa una dècada a l'illa de Long Island, al sud de l'estat de Nova York, en un cas que el podria vincular amb els assassinats d'almenys sis dones més.

Heuermann, concretament, ha estat imputat per un càrrec d'assassinat en segon grau i un altre en segon grau per cadascun dels tres assassinats que se li atribueixen, de moment: Melissa Barthelemy el 2009, i Megan Waterman i Amber Costello el 2010, segons un comunicat de la Fiscalia del Comtat de Suffolk recollit per la cadena CNN.

L'arquitecte, que ha negat tota implicació, també és el principal sospitós de la desaparició i la mort el 2007 d'una quarta dona, identificada com a Maureen Brainard-Barnes.

Aquest avanç té lloc un any després que la policia va decidir publicar la trucada d'auxili d'una de les víctimes, Shannan Gilbert, abans que desaparegués el 2010.

Els investigadors estaven buscant Gilbert quan es van trobar amb les restes mortals de quatre dones, totes d'uns 20 anys d'edat, enterrades en sacs de dormir a la platja de Gilgo Beach.

Sis dones més van ser trobades un any després, el 2011, a la carretera d'Ocean Parkway que travessa les desenes d'illots que esquitxen la riba sud de Long Island.

Després de la divulgació de la trucada d'auxili, els investigadors també van declarar una recompensa d'uns 50.000 dòlars (uns 45.000 euros) per qualsevol informació que desemboqués en una nova pista per al cas, segons la cadena CBS.