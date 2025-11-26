Imputades 4 persones en una trama d'espionatge per a Rússia amb penes que sumen fins als 45 anys de presó

Europa Press/Contacto/Julien Mattia
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalia de París ha imputat aquest dimarts per la nit a 4 persones de nacionalitats francesa, franc-russa i russa, i ha posat a 3 d'elles en presó preventiva en una trama en la qual els acusats afronten possibles penes de 20 a 45 anys de presó per càrrecs que, en el cas dels tres amb nacionalitat francesa, inclouen el d'espionatge.
Fonts de la Fiscalia de París han informat a Europa Press dels detalls de la investigació, iniciada a partir d'un informe de la Direcció general de Seguretat Interior, una agència francesa dedicada a la contraintel·ligència que a inicis d'any es va adonar d'activitats sospitoses per part de la ciutadana franc-russa "Anna N.", fundadora de l'associació SOS Donbàs i de qui "se sospitava que s'havia posat en contacte amb directius de diferents empreses franceses per obtenir informació relativa als interessos econòmics francesos".
Mesos després, les autoritats l'havien vinculat amb la col·locació de cartells en llocs com l'Arc del Triomf i que apel·laven als vianants amb la llegenda "Dona les gràcies al soldat soviètic vencedor".