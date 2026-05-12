Imputada una alcaldessa californiana per actuar com a agent il·legal per al Govern de la Xina

GOBIERNO DE ARCADIA (CALIFORNIA)
MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -
El Departament de Justícia dels Estats Units ha anunciat aquest dilluns per la nit la imputació de l'alcaldessa de la localitat californiana d'Arcàdia, Eileen Wang, per haver actuat suposadament com a agent il·legal del Govern de la Xina, càrrec pel qual ha acordat declarar-se culpable.
"Eileen Wang, de 58 anys i resident d'Arcàdia, enfronta una acusació formal d'un càrrec per actuar als Estats Units com a agent il·legal d'un govern estranger", ha indicat el Departament de Justícia en un comunicat en el qual precisa que es tracta de la República Popular de la Xina.
Així mateix, agrega que la dirigent local --triada al novembre de 2022 pel Consell Municipal d'Arcàdia, un òrgan de govern de cinc membres del com l'alcaldessa és triada per rotació-- "ha acordat declarar-se culpable del delicte greu, que comporta una pena màxima de deu anys de presó federal", i compareixerà davant del Tribunal de Districte dels Estats Units situat en el centre de Los Angeles. "Es preveu que Wang es declari culpable en les properes setmanes", indica.