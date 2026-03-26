Impacta a Romania un dron rus "desviat" pels sistemes de defensa antiaèria d'Ucraïna

El Govern romanès especifica que l'aparell ha caigut prop de Parches i assegura que no hi ha víctimes ni danys materials
MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
Romania ha confirmat aquest dijous l'impacte al seu territori d'un dron llançat per Rússia contra Ucraïna, després que l'aparell hagi estat "desviat" pels sistemes de defensa antiaèria ucraïnesos, un incident que s'ha saldat sense víctimes o danys materials al país, membre de l'OTAN.
El Ministeri de Defensa romanès ha assenyalat en un comunicat que l'incident ha tingut lloc en una nova onada d'atacs russos contra "objectius civils i d'infraestructura" a Ucraïna, concretament en una zona situada prop de la frontera amb Romania.
Així, ha ressaltat que han enviat dos F-16 a la zona per "supervisar la situació aèria" i han emès una alerta a la població del comtat de Tulcea pels riscos derivats de l'atac, en el qual "un dron desviat pels sistemes de defensa antiaèria ucraïnesos ha entrat a l'espai aeri nacional a una distància d'uns quatre quilòmetres".
"El dron ha caigut a dos quilòmetres de la localitat de Parches, fora de la zona habitada", ha subratllat, a banda que els equips enviats a la zona ja han trobat les restes de l'aparell. "No hi ha danys materials ni víctimes", ha resolt, sense que Rússia o Ucraïna s'hagin pronunciat.
La Força Aèria ucraïnesa ha assegurat que durant les darreres hores han destruït 130 dels 153 aparells llançats per Rússia i han registrat impactes a onze punts del país, sense confirmar víctimes. "L'atac continua, atès que hi ha nombrosos drons a l'espai aeri", ha alertat.