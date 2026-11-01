El nombre de desplaçats al Iemen supera ja la barrera dels 300.000

Murad / Xinhua News / Europa Press - Arxiu
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) ha alertat aquest dimecres que la xifra de desplaçats al Iemen a causa de la guerra ha superat la barrera de les 300.000 persones, 100.000 més que fa menys d'un mes.
L'organisme de l'ONU atribueix aquests nous desplaçaments a l'"escalada en els combats" entre les forces del govern reconegut per la comunitat internacional i els houthis que controlen el nord i el centre del país, inclosa la capital, Sanaa.
"Les famílies tenen problemes per trobar refugi i cobrir les necessitats bàsiques mentre es disparen les necessitats humanitàries", ha alertat l'OIM en un comunicat.
"Després d'anys de conflicte, les famílies del Iemen es veuen obligades a fugir una vegada més, sovint amb poc més que la roba que porten a coll", ha explicat el cap de la missió de la OIM al Iemen, Abdusattor Esoev. "Necessiten urgentment refugi, aliment, aigua neta i atenció sanitària. Si no hi ha més fons, milers de famílies es quedaran sense l'ajuda que tan urgentment necessiten", ha advertit.
El conflicte bèl·lic ha provocat, a més, una pujada extrema dels preus dels béns de primera necessitat, com a Taiz, on s'han fins a quintuplicat els preus de productes essencials.
Només durant el mes d'octubre més de 43.000 persones han fugit del districte d'Al Madaribah wa al Arah, a Lahj, la xifra més alta registrada en un sol districte. Moltes d'aquestes famílies desplaçades viatgen cap al sud, a Aden, on hi ha ja més de 56.000 desplaçats.
L'OIM té cinc equips mèdics mòbils que operen en quatre províncies: Marib, Lahj, Aden i dos a Taiz i que només l'última setmana han realitzat gairebé un miler de consultes.
L'organisme reconeix les "generoses contribucions", però necessita més finançament, concretament 45 milions de dòlars en els 6 propers mesos.
A més, emplaça les parts en conflicte a protegir els civils i els treballadors humanitaris, així com a garantir un accés sense traves a l'ajuda humanitària, especialment en zones de difícil accés com Taiz.