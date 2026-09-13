Una milícia progovernamental iemenita reconeix 500 morts en l'ofensiva dels houthis

Houthi Media Center / Xinhua News / Europa Press
MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
La milícia Resistència Nacional, aliada del Govern de Iemen reconegut per la comunitat internacional, ha reconegut aquest diumenge que 500 dels seus combatents han mort en la recent ofensiva dels rebels houthis a la zona de l'estratègic estret de Bab el Mandeb.
El grup, liderat per Tariq Vaig salar, ha informat addicionalment de 1.500 combatents ferits als enfrontaments des de l'agost i ha acusat la Guàrdia Revolucionària iraniana de recolzar l'ofensiva dels houthis, segons recull la televisió panàrab Al Jazira. Els houthis, per contra, haurien perdut 1.000 combatents, sempre segons Resistència Nacional.
Aquestes xifres són el resultat d'"els combats més fers" entre aquesta milícia i els houthis, segons el grup, que destaca que abans de l'atac va haver-hi un intens bombardeig amb projectils i drons. El grup anuncia, a més, una reubicació de les seves forces en noves línies defensives.
Mentrestant, continuen els intensos combats entre els houthis i les forces progovernamentals. Aquestes forces han llançat atacs d'artilleria i aviació contra les posicions dels houthis i les seves línies de subministrament a Marib, Al Yauf i Al Baida. Ambdues parts empren drons per a reconeixement i per a bombardeig.
El portaveu militar dels houthis, Yahya Sari, ha informat la tarda del diumenge d'un total de 58 atacs aeris en les últimes 24 hores. "El criminal enemic saudita ha llançat 58 atacs aeris en les últimes 24 hores, tenint com a objectiu les governacions de Taiz, Lahj, Al Yauf, Haya, Al Baida i Saada", ha explicat Sari.
En aquests atacs, les Forces Armades saudites han emprat avions F-15 que s'han enlairat des de la base aèria de Jamis Mushait, al sud de l'Aràbia Saudita.