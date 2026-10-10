Els hutís tornen a atacar l'Aeroport de Riad

Luo Chen / Xinhua News / Europa Press
MADRID 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Les milícies hutís han atacat aquest dissabte l'Aeroport Internacional Rei Jalid de Riad i sembla que hi ha ferits, evacuació de part de les seves instal·lacions i la cancel·lació d'alguns vols.
La informació oficial és escassa i es limita a la publicació d'una "Alerta de viatge per als passatgers de Riad" en què s'insta els usuaris a "contactar directament amb cada aerolínia i confirmar el vol abans de desplaçar-se a l'aeroport".
Però mitjans de comunicació internacionals han informat d'incendis provocats per l'impacte dels projectils dels hutís que poden haver obligat a evacuar la Terminal 3 després d'un "impacte directe" que ha provocat diversos ferits, segons 'The Wall Street Journal'.
En concret parla de la mobilització d'ambulàncies i helicòpters per evacuar els ferits a l'Hospital Rei Fahad de Riad. Testimonis presencials han informat de diverses detonacions potents i de fum a la zona.
És oficial la informació publicada per l'aerolínia Kuwait Airways, que ha informat de la cancel·lació de dos vols a Riad per "problemes de seguretat que han obligat a tancar l'aeroport".
Canadà, Alemanya i Irlanda han emès ja alertes en què recomanen als seus ciutadans evitar l'aeroport. Canadà en particular adverteix d' "activitat militar" a la zona.
Dijous passat tres persones van morir en un atac, inclòs un pilot de l'aerolínia de bandera saudita Saudia. Un avió va quedar destruït.