Iemen.- Els houthis ataquen de nou l'aeroport de Riad (Aràbia Saudita)

Tu Yifan / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Aquest diumenge ha estat atacat de nou l'Aeroport Internacional Rei Khalid de Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, després que el dissabte els houthis matessin 12 persones i en ferissin més de 300 en un altre atac contra aquestes instal·lacions.
"Un atac amb un projectil desconegut ha impactat a la Terminal 4 de passatgers de l'Aeroport Internacional Rei Khalid de Riad i ha causat un incendi", ha explicat en un comunicat la coalició liderada per l'Aràbia Saudita en suport al Govern iemenita reconegut per la comunitat internacional.
"L'incendi resultant de l'agressió i el lloc estan sent investigats directament per les autoritats competents", ha afegit el portaveu en un missatge publicat a les xarxes socials.
En un missatge posterior, la coalició informa que les defenses antiaèries han interceptat i destruït un míssil de creuer als voltants de l'aeroport de Riad.
Mentrestant, continuen els enfrontaments al Iemen entre les milícies houthis que controlen el nord i el centre del país, inclosa la capital, Sanaa, i les forces del Govern reconegut per la comunitat internacional, amb seu a Aden.
Aquest mateix diumenge els houthis han denunciat atacs aeris contra l'aeroport de Sanaa sense que hagi transcendit cap xifra de víctimes.