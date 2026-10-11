Almenys dotze morts en un atac dels hutis sobre l'aeroport de Riad

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han mort i 309 més han resultat ferides com a conseqüència de l'atac llançat aquest dissabte per les milícies hutis contra l'Aeroport Internacional Rei Jalid de Riad que ha provocat l'evacuació de part de les seves instal·lacions i la cancel·lació d'alguns vols.
"L'Autoritat General de l'Aviació Civil (saudita, GACA) aclareix que l'atac ha provocat dotze morts, incloses les de quatre ciutadans saudites i residents de les següents nacionalitats: dos bangladeshíes, un nordamericà, un egipci, un jordà, un sirià, un palestí i un sudanès", ha informat aquest organisme en un comunicat oficial.
A més, l'atac ha causat 309 ferits, "inclosos diversos individus en estat crític". "Tots els ferits estan rebent l'atenció mèdica necessària a diversos hospitals", ha especificat. Així mateix ha causat "danys materials" que s'estan avaluant.
Prèviament, la GACA havia informat que "les operacions en l'aeroport han estat suspeses temporalment a l'espera d'una avaluació completa dels danys i de la verificació de la seguretat de les instal·lacions, en coordinació amb les autoritats competents".
Tot va començar amb un avís de les autoritats sobre una "Alerta de viatge per als passatgers de Riad" en la qual instaven als usuaris a "contactar directament amb cada aerolínia i confirmar el vol abans de desplaçar-se a l'aeroport".
Diferents mitjans de comunicació internacionals han informat d'incendis provocats per l'impacte dels projectils dels hutíes que haurien obligat a evacuar la Terminal 3 de l'aeroport després d'un "impacte directe" que ha deixat diversos ferits, segons recull el 'The Wall Street Journal'.
En concret adona de la mobilització d'ambulàncies i helicòpters per evacuar als ferits cap a l'Hospital Rei Fahad de Riad. Testimonis presencials han informat de diverses detonacions potents i de fum a la zona.
També és oficial la informació publicada per l'aerolínia Kuwait Airways, que ha informat de la cancel·lació de dos vols a Riad per "problemes de seguretat que han obligat a tancar l'aeroport".
Canadà, Alemanya o Irlanda han emès ja alertes en les quals recomanen als seus ciutadans evitar l'aeroport. Canadà en particular adverteix de "activitat militar" a la zona.
Dijous passat tres persones van morir en un atac, inclòs un pilot de l'aerolínia de bandera saudita Saudia. Un avió va quedar destruït.