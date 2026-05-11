Human Rights Watch veu el Mundial de futbol com "un possible desastre en matèria de drets humans"

Dave Decker/ZUMA Press Wire/dpa - Arxiu
BERLÍN 11 maig (dpa/EP) -
L'organització Human Rights Watch considera que el Mundial de futbol que se celebrarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà entre els mesos de juny i juliol es presenta com "un possible desastre en matèria de drets humans" sobretot el país que presideix Donald Trump.
La directora de l'entitat, Minky Worden, ha declarat al portal de notícies 'ntv.de' que el torneig s'hauria de regir per un marc de drets humans, però que no ho veu clar. "Puc afirmar amb total certesa que, tot i que la Copa del Món continuï sent la més gran, no serà la millor en termes de drets humans", ha afirmat.
Segons Worden, el campionat està envoltat d'una increïble incertesa a causa del controvertit Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units (ICE), que es podria encarregar de fer complir les mesures de seguretat durant l'esdeveniment.
"L'ICE, una mena de força policial paramilitar, aplica polítiques brutals i inhumanes, fins i tot contra persones que tenen dret a ser als Estats Units", ha advertit Worden.
No obstant això, continua sense estar clar quin paper exercirà l'ICE durant el Mundial. Recentment, Rodney Barreto, sotscap de gabinet de Miami, ha destacat que ha rebut garanties del secretari d'Estat del país, Marco Rubio, que no hi hauria agents d'aquest grup als estadis.
Amb tot, segons Worden, la cultura de la guerra de Trump es continuarà desenvolupant en el Mundial. "Pensem, per exemple, en la manca de mesures de drets humans de les ciutats amfitriones. Se suposa que han de garantir la protecció de les minories i els grups vulnerables, inclosos els grups LGBT, però dels quatre plans d'acció publicats als EUA, només el d'Atlanta esmenten els drets LGBT", ha remarcat.
A més, ha lamentat la concessió del Premi de la Pau de la FIFA a Trump, el qual ha qualificat com una "forma de corrupció". "És una farsa dissenyada per afalagar un home que no defensa la pau, sinó l'opressió violenta dels ciutadans nord-americans, els bombardejos fora les fronteres del país i les guerres a l'estranger", ha subratllat.