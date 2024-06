HRW denuncia la mort d'una vintena de manifestants per trets de la policia de Kenya en les protestes

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciat aquest dissabte la mort d'almenys una vintena de manifestants a mans de les forces de seguretat de Kenya, que "van disparar directament contra la multitud", durant les protestes d'aquesta setmana a ciutats i pobles de tot el país contra el seu president, William Ruto, per una reforma econòmica que incloïa l'augment del cost de béns bàsics.

"Disparar directament contra la multitud sense justificació, fins i tot quan els manifestants intenten fugir, és completament inacceptable segons el dret kenyà i internacional", ha assenyalat el director associat per a Àfrica de Human Rights Watch, Otsieno Namwaya.

En un comunicat, l'organització ha instat les autoritats de Kenya a prendre mesures "immediates" per investigar l'"ús excessiu de la força" per part de la policia i, en particular, els "assassinats" de més d'una vintena de persones que protestaven contra el projecte governamental que implicava augmentar el cost de molts béns i serveis essencials.

Així mateix, ha recordat a les autoritats kenyanes que és el seu deure "garantir que els organismes de seguretat desplegats en les protestes protegeixin el dret a la protesta pacífica". "Ja no es pot tolerar la impunitat de la violència policial", ha afegit Namwaya.

Aquestes declaracions arriben després que el Tribunal Suprem del país ha ratificat aquest dijous la decisió del Govern de desplegar l'exèrcit per reforçar les tasques de la policia a fi de contenir les fortes protestes que es registren a localitats de tot el país.

Aquest mateix dia, les forces de seguretat van llançar gasos lacrimògens contra els manifestants --majoritàriament joves d'entre 18 i 35 anys, segons HRW-- que van tornar a sortir als carrers a Nairobi, malgrat que el president William Ruto --que els havia qualificat de "traïdors" i "delinqüents organitzats"-- va decidir descartar la promulgació de la reforma econòmica que havia suscitat la polèmica.

Dimarts, mentre el Parlament estava reunit, la policia va obrir foc contra els participants en les protestes i va provocar, segons HRW, almenys 30 morts i almenys 165 ferits, la majoria dels quals amb "traumatismes per objectes contundents en ser aconseguits per projectils d'impacte cinètic i ferides de bala". D'altra banda, diverses persones han denunciat davant HRW la desaparició dels familiars.

Human Rights Watch ha cridat els socis internacionals del país africà a continuar "vigilant activament la situació" i a pressionar les autoritats kenyanes perquè investiguin "de manera ràpida, però creïble i transparent" els abusos comesos per les forces de seguretat, una acció que ja ha emprès la Comissió Nacional de Drets Humans de Kenya.

Amb aquest mateix objectiu i per supervisar la crisi, l'ONG ha convidat organismes com la Comissió Africana de Drets Humans i dels Pobles i els relators especials de les Nacions Unides a sol·licitar "que visitin Kenya".