HRW i altres ONG exigeixen respecte a l'estat de dret després del canvi de govern i les protestes mortals al Nepal

Human Rights Watch i altres ONG han exigit aquest divendres a "totes les parts interessades" que respectin l'estat de dret a Nepal --així com les obligacions internacionals-- després del canvi de govern i les violentes protestes juvenils que han deixat almenys 51 morts en un país relativament en calma des del 2006, quan va acabar una dècada de conflicte armat.
Les manifestacions han estat desencadenades per la prohibició total de xarxes socials i per una indignació creixent davant de la corrupció de les elits polítiques, factors que han portat recentment a la dimissió del primer ministre i a la formació d'un govern interí liderat per l'expresidenta del Tribunal Suprem, Sushila Karki, que haurà de convocar noves eleccions.
"La ira i la frustració pel mal govern i la corrupció s'havien acumulat durant algun temps", ha lamentat la sotsdirectora per a Àsia d'HRW, Meenakshi Ganguly, que ha encoratjat les autoritats nepaleses a aprofitar la situació actual com a punt d'inflexió per trencar amb la impunitat del passat i "construir un futur que respecti els drets (...) exigint responsabilitats als presumptes violadors de drets humans i als acusats de corrupció".
Aquesta petició arriba després d'un repunt dels disturbis arran de la censura --el passat 4 de setembre-- a 26 plataformes de xarxes socials, la qual cosa va desencadenar protestes massives liderades per joves del moviment informal conegut com a Gen Z.
En aquest context, la resposta policial del 8 de setembre es va saldar amb almenys 19 morts en un sol dia, xifra que va ascendir a 51 morts després de dues jornades de violència. Si bé l'exèrcit ha estat desplegat als carrers del país i s'han imposat tocs de queda, els atacs a institucions --inclosos els incendis al Parlament i el Tribunal Suprem-- han continuat.
En aquest context, organitzacions com HRW, Amnistia Internacional, la Comissió Internacional de Juristes o la Federació Internacional de Drets Humans (FIDH) han advertit que les forces de seguretat --en particular l'exèrcit-- han d'actuar en tot moment dins dels límits establerts pel dret internacional.
"La força letal només pot emprar-se quan sigui estrictament necessari per protegir la vida", han recordat en un comunicat conjunt, posant l'accent que "la impunitat ha d'acabar ja", per evitar que el Nepal continuï sense rendir comptes per les violacions de drets humans comeses al seu territori, com ha ocorregut des dels anys 90, incloses les del conflicte civil amb els insurgents maoistes.
Així les coses, les organitzacions reclamen al govern interí del país que actuï de manera immediata i investigui també els casos de corrupció que van originar les protestes, i garantir que no es perdin els avanços assolits en drets humans des del 2006.
Aquesta crida arriba després que el president del Nepal, Ram Chandra Paudel, hagi nomenat aquest divendres Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Suprem, com a primera ministra interina del país asiàtic i hagi dissolt la Cambra de Representants, després de la dimissió de Sharma Oli per la mort de desenes de persones a les protestes contra el govern per l'augment de la corrupció i la prohibició de l'accés a les principals xarxes socials.
L'expresidenta de l'Alt Tribunal ha estat elegida per al càrrec en línia amb les demandes dels manifestants, ja que els joves que han liderat les protestes van accedir a resoldre la crisi social que travessa el país amb el seu nomenament.
Nascuda el 1952, es va convertir el 2016 en la primera dona presidenta del Tribunal Suprem del país i va dirigir el poder judicial durant aproximadament un any. Està casada amb Durga Subedi, que va ser líder de la formació política Congrés Nepalesa i que va estar involucrat en el segrest d'un avió el 1973.
El Nepal és escenari de manifestacions des de dilluns, quan els ciutadans es van tirar als carrers arran de la prohibició de l'accés a la majoria de les xarxes socials, i que han derivat en una mostra del malestar contra el govern per la qual cosa molts joves consideren una mala gestió, amb nombrosos saquejos i violència.