Una hostessa d'un avió de KLM, hospitalitzada a Amsterdam per un possible contagi d'hantavirus

MADRID 7 maig (EUROPA PRESS) -
Una dona neerlandesa ha estat hospitalitzada aquest dijous a Amsterdam per un possible contagi d'hantavirus, segons han confirmat les autoritats del país, després que els mitjans locals indiquessin que es tracta d'una hostessa de l'aerolínia KLM.
"Puc confirmar que hi ha una dona neerlandesa a l'hospital i que està sent sotmesa a diverses proves pel virus", ha dit un portaveu del Ministeri de Sanitat dels Països Baixos en unes breus declaracions concedides a Europa Press.
Poc abans, la cadena RTL havia informat de l'ingrés d'una hostessa de KML per possible infecció i que hauria tingut contacte amb la dona neerlandesa que va morir a Sud-àfrica a causa de l'hantavirus. Aquest extrem no ha estat confirmat oficialment per la cartera de Sanitat.
KLM va confirmar dimecres en un comunicat que l'Institut Nacional Nerlandèes de Salut Pública i Medi Ambient (RIVM) havia notificat a la companyia que la dona que va morir per hantavirus a Sud-àfrica va estar "breument" a bord en un dels seus aparells el 25 d'abril a Johannesburg.
"A causa de l'estat de salut de la passatgera en aquell moment, la tripulació va decidir no permetre-li agafar el vol. Malauradament, la passatgera va morir posteriorment a Johannesburg", va dir la companyia, a més de traslladar el condol als seus familiars.
El vol es va enlairar de Johannesburg i va aterrar a Amsterdam després que la passatgera fos evacuada de l'aparell, segons KLM, que va ressenyar que les autoritats han contactat amb "tots els passatgers" que anaven a l'avió.