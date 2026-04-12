Orbán i Magyar voten enmig de rècords inicials de participació en les eleccions a Hongria

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Els dos grans contendents de les eleccions legislatives d'aquest diumenge a Hongria, el primer ministre Viktor Orbán i el líder opositor i favorit a la victòria, Peter Magyar, han dipositat el seu vot per a uns comicis caracteritzats per rècords de participació ciutadana durant les primeres hores.
A les dues hores d'obrir els col·legis electorals, un 16,89 per cent dels votants hongaresos ja havien dipositat el seu vot. Es tracta de més de sis punts percentuals per sobre de les eleccions legislatives de fa quatre anys i tot sembla apuntar que la tendència va a continuar durant les properes hores.
Magyar ha insistit en la importància de la participació perquè "hi haurà districtes electorals on el resultat dependrà d'uns pocs vots", ha manifestat després de dipositar la seva papereta abans de declarar-se absolutament convençut que el seu partit Tisza guanyarà les eleccions: "Ningú pensa de debò que Tisza vagi a perdre, ni Hongria tampoc". En línia amb la seva campanya, Magyar, més europeista que el seu rival i cap de Govern, ha emmarcat els comicis en una lluita "entre l'Est i l'Oest".
Orbán, que també ha votat, ha assegurat que felicitarà a Magyar si guanya les eleccions abans de cridar al vot pel seu partit Fidesz, perquè "és l'opció més segura". En les últimes hores, el primer ministre ha rebut missatges d'alè d'aliats com Donald Trump Jr, el fill gran del president d'Estats Units, o el ministre d'Israel per a la Diàspora, Amichai Chikli.
"Cal respectar la decisió del poble", ha afegit Orbán enmig dels avisos que s'han llançat tots dos candidats sobre la possibilitat de frau electoral en els comicis.
Segons Tisza, s'han rebut al voltant de 60 denúncies a la seva pàgina web per presumptes irregularitats comeses per simpatitzants del Fidesz d'Orbán. L'eurodiputat de Fidesz, Csaba Domotor, ha segurdao per contra que el seu partit té constància de 639 casos d'irregularitats electorals i hi ha 74 denúncies policials pendents.