Hongria comença a votar en el major desafiament per al primer ministre Orbán després de 16 anys de mandat

Europa Press/Contacto/David Balogh
MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -
Els col·legis electorals d'Hongria han obert les seves portes per donar començament a les, possiblement, eleccions europees més importants de l'any; uns comicis on el partit Fidesz del primer ministre Viktor Orbán s'enfronta a la major amenaça a la seva dècada i mitja de mandat en la figura del seu antic subordinat i ara favorit segons enquestes, Peter Magyar i el partit Tisza.
Les urnes han obert a les 06.00 hora local (mateixa hora a Espanya peninsular i Balears) per donar pas a 13 hores de votació, fins a les 19.00. cal esperar que el recompte dels vots estigui pràcticament acabat a la nit però caldrà esperar una mica més per veure el resultat del vot a l'estranger.
Les enquestes amb prou feines serveixen d'orientació donada l'enorme disparitat de resultats en els sondejos depenent de l'afinitat dels mitjans al Govern d'Orbán. Sembla existir cert consens en què Magyar i Tisza són favorits però el marge és ara mateix impossible de calcular a l'espera que veure què succeeix amb el vot de la diàspora, tradicionalment favorable al Fidesz o el rendiment de possibles socis de coalició d'Orbán com el moviment ultradretà Nostra Pàtria (La meva Hazánk) de László Toroczkai.
Si Magyar guanya les eleccions, el vot de la diàspora serà crucial per saber quanta diferencia treu a l'encara primer ministre. La folgada victòria que necessitaria l'opositor per atacar de front, com ha promès, les estructures de poder configurades per Orbán durant els últims 16 anys sembla francament difícil d'aconseguir.
Magyar, en el fons un conservador com Orbán, sí que ha promès relacions més amistoses amb Brussel·les, de summa importància tenint en compte les enormes friccions exhibides des de fa anys entre la Unió Europea i el mandatari, que només han crescut des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, tenint en compte el tradicional euroescepticisme d'Orbán i la seva amistat amb el president rus, Vladimir Putin.